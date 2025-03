Yanina Latorre explotó contra Jorge Rial: "Violento, es un horror lo que hizo".

"Primero porque se mete con el laburo de ella, ella tiene derecho a opinar distinto y no bardeó a nadie. Sí a la ideología del canal, ella puede pensar distinto y se lo puede preguntar porque me parece que no es un delito. Aparte a ella la contratan para eso, para enloquecerla. Fue muy violento lo de Rial", cerró indignada.

Yanina Latorre le contestó a Maru Botana tras la entrevista de la pastelera en Infobae donde trató de mentirosa y amenazadora a la panelista.

A través de su instagram, Yanina Latorre se descargó con todo y la liquidó. "La mitómana de Maru Botana que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio. Como diría More (Rial), que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente, ¿Coco miente? Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás", arrancó Yanina.

"Poner cara de pelotuda, vestirte de Heide, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente. No estás en la tele porque no te quieren. No mentí en nada, cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas", siguió furiosa.

"No tiene amigas, sus compañeras de colegio y de facultad la odian. Tengo miles de mensajes de gente que me escribe sobre ella. Ni hablar, ex empleados, pero ese es otro tema. Maru basurita, jamás fui a tu casa con un novio rugbier. Te conocí en la UB, en primer año. Eras la hermana mala del amigo de mi novio rugbier", agregó Yanina Latorre sin anestesia.