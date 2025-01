yanina latorre viaje diego miami.jpg Yanina Latorre dio la noticia más esperada por sus fans y explotó Instagram: "La gente festeja".

Ahora, Yanina Latorre anunció que su marido Diego Latorre se fue de viaje por motivos de trabajo y provocó un terremoto de reacciones. "La gente festeja que se va Diego", escribió divertida, "Me siento libre", siguió.

Yanina Latorre reveló los planes de la China Suárez para irse a Turquía

Luego del movido fin de semana que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en Mar del Plata, Yanina Latorre aseguró que la actriz tiene intenciones de mudarse a Turquía y ya se lo comunicó a Benjamín Vicuña.

Fue la misma Yanina la que detalló lo que habría sido la propuesta de la China Suárez a Benjamín Vicuña quien, al igual que Nicolás Cabré (padre de Rufina), estaría furioso con todo lo sucedido.

En los chats que compartió en su cuenta de Instagram se puede ver además el cuantioso monto de cuota alimentaria que Benjamín Vicuña le pasa a la China Suárez todos los meses para sus hijos Magnolia y Amancio.

china suarez vicuña cuota.webp

La oferta de la China Suárez a Benjamín Vicuña para llevarse sus hijos a Turquía

“A uno le ofrece USD 4000 de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía (Magnolia y Amancio)”, escribió Yanina Latorre.

“Ella le dijo textual, tras un ida y vuelta, ella se envalentona rápido: 'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los USD 4000 y te ahorrás los colegios'”, siguió sobre la propuesta de la China para poder viajar con sus hijos a Turquía.

"Como él no está convencido, obviamente, ella se ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida? ¿Y el colegio, la educación?. Es una locura, estamos de acuerdo. El tema es que por laburo el progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid. Ella lo sabía y tenían todo arreglado, hasta que apareció en su vida el padre de América”, sentenció Yanina.