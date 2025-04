Yanina Latorre destrozó a Marina Calabró: "Traidora, no la puedo ni ver".

“¿Estás bien con Marina?”, le preguntó Viviana Canosa en una entrevista telefónica. “No, yo a Marina no la puedo ni ver. Porque es una traidora. Vos no me traicionaste nunca. En realidad, ya no hay pase con Marina. Hasta hace dos días, me saludaba. Como ahora refloté lo que había pasado, ya me quitó el saludo”, explicó Yanina Latorre sobre su pelea con Calabró.

“Fue a llamar a Mandarina (la productora) a los gritos ‘que Yanina no hable más de mí’. Flaca, ¿qué te pasa? A mí no me calla nadie. Y si no, llamame vos a mí", siguió indignada luego de lo que hizo Marina Calabró a sus espaldas.