"¿No te da vergüenza ajena lo de la China con los pibes?", preguntaron los usuarios. "Vergüenza ajena no. Pero no entiendo que una mamá suba esas fotos cuando hay dos niñas sufriendo", respondió indignada.

yanina latorre video china suarez Yanina Latorre cuestionó a la China Suárez por su último video: "Hay dos niñas sufriendo".

Yanina Latorre reveló los secretos más escandalosos de la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hubo robos"

Yanina visitó Trato Hecho y respondió preguntas de los "valijeros", revelando datos desconocidos sobre el fastuoso casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Tras su escandalosa separación de Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi dieron el sí en una boda llena de famosos y Yanina Latorre formó parte de los invitados.

“Yo fui al casamiento de Wanda y Mauro. Él al principio me quería porque yo los ayudé. Cuando ella se separa de Maxi López, yo quedé del lado de ellos”, le contó Yanina Latorre a Santi Maratea en su programa de América.

wanda nara mauro icardi casamiento Los secretos más explosivos del casamiento de Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Me robé todas las cosas del baño y le robé cosas a los novios para llevarlo todo a la tele. ¡Yo me inmolo por mi programa!”, dijo justificando sus delitos.

Los "delitos" de Yanina Latorre y Paula Chaves en el casamiento de Wanda Nara

Además,Yanina Latorre contó que tuvo como cómplice a Paula Chaves, ex mejor amiga de Zaira Nara. “Entré al baño y me afané todo. También, tenían un calzoncillo de Mickey y una bombacha de Minnie en el cuarto. Eso se lo afané con Paula Chaves”.

“Igual, Paula cuidaba la puerta, no afanó. No quiero decir que es chorra porque después se ofende. Soy yo la chorra. Y le robé el celular a Paula, porque no nos dejaban entrar con el celular. Paula estaba amamantando, entonces, las que tenían bebés podían tener celular, y yo le dije a Paula ‘dame el celular’. Le saqué foto a todo y se lo devolví. Pero le dije ‘esto después me lo pasás’. Soy una mafiosa”, dijo divertida.