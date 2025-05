sabrina rojas flor parise.avif Yanina Latorre confirmó la escandalosa razón de la separación de Sabrina Rojas y Lechuga.

Además mostraron la llamativa imagen de las vacaciones de Flor Parise con Gabriel y su hijo en el Caribe. "Vos estás de novia y ves esta foto en Cancún con su hijo y la exmujer. Es raro. Y que la exmujer la suba a Instagram", cerró Yanina.

Sabrina Rojas habló de las condiciones económicas que debe tener un hombre para conquistarla

En Pasó en América, Sabrina Rojas y sus compañeras de panel debatieron sobre sus romances con hombres que con ingresos menores a los de ellas.

"Antes si me enamoraba, me enamoraba. Hoy en la madurez mínimo de mí (lo que gana ella) para arriba. Uno se va aburguesando", dijo Sabrina Rojas reconociendo que llegó a pagarle la obra social a un ex.

Sin embargo, Sabrina Rojas habló de su nuevo novio y confirmó que cumple con sus exigencias. "Y René tengo entendido que labura bien asique sería el candidato ideal", dijo divertida.

Ángel de Brito reveló lo peor de Sabrina Rojas: "Imaginate lo que piensa Luciano Castro"

Tras la revelación de la noticia, los noteros de LAM fueron a buscar a Sabrina Rojas y la conductora se mostró de lo más molesta sin querer hablar de lo sucedido. Luego elogió a noteros de otro programa y Ángel de Brito no se la dejó pasar.

"Imagínate lo que pensará Luciano Castro cada vez que hablas, Sabrina Saña Rojas", escribió el conductor picante luego del comentario de Sabrina Rojas sobre Santiago Riva Roy.