Yanina Latorre confirmó el plan final de la China Suárez para quedarse con la vida de Wanda Nara

Yanina Latorre salió con los tapones de punta contra la China Suárez luego de que la actriz la desmintiera en un explosivo tuit defendiendo a Mauro Icardi.
En su programa de radio, Yanina Latorre cuestionó la vida de la China Suárez y Mauro Icardi repleta de viajes y escándalos, asegurando que la China está perjudicando la carrera del futbolista en el Galatasaray.
Lejos de dejarlo ahí, Yanina Latorre fue por más y reveló el plan de la China Suárez para lograr la vida de Wanda Nara. "La China quería ser botinera, la China quería ser Wanda porque no quiere quedarse en Estambul, a ella no le gusta vivir ahí", arrancó la conductora.
"Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia", siguió terminando su descargo con un filoso consejo para la China. Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días".
La China Suárez le respondió a Yanina Latorre
No es la primera vez que la China Suárez y Yanina Latorre se cruzan. Semanas antes, la China explotó como nunca antes contra la panelista luego de que Yanina publicara una foto de su nueva casa en un exclusivo country de Buenos Aires.
"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comand a dos casas, los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad. Despúes de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos", escribió furiosa.