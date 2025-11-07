Yanina Latorre confirmó el plan final de la China Suárez para quedarse con la vida de Wanda Nara

"Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia", siguió terminando su descargo con un filoso consejo para la China. Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días".

La China Suárez le respondió a Yanina Latorre

No es la primera vez que la China Suárez y Yanina Latorre se cruzan. Semanas antes, la China explotó como nunca antes contra la panelista luego de que Yanina publicara una foto de su nueva casa en un exclusivo country de Buenos Aires.

china suarez yanina La China Suárez le dijo de todo a Yanina Latorre.

"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comand a dos casas, los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad. Despúes de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos", escribió furiosa.