El video de la China Suárez que romperá el corazón de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras el feroz descargo de Wanda Nara acusándola de arruinar el cumpleaños de su hija Isabella, la China Suárez redobló la apuesta con nuevos videos.
Tras las críticicas de Wanda Nara por mostrar los regalos de Icardi, la China Suárez fue por más y causó revuelo. Los detalles
Luego de provocar la furia e indignación de Wanda Nara subiendo fotos del costosísimo bolso Louis Vouitton que le regaló Mauro Icardi, la China Suárez presumió la excelente relación del futbolista con sus hijos.
En medio del distanciamiento que tiene Mauro Icardi con sus hijas Francesca e Isabella, la China Suárez grabó a Magnolia y Amancio Vicuña jugando al fútbol con Mauro el el jardín de su mansión de Estambul.
Fue la misma Wanda Nara quien días antes reveló que Icardi no participa de las reuniones de colegio de sus herederas y que desde hace meses no pagaría la cuota alimentaria, obra social, entre otras cosas.
Wanda Nara destrozó a la China Suárez y Mauro Icardi
Sin pelos en la lengua, Wanda Nara publicó una catarata de descargos cuestionando el accionar de Mauro Icardi y la China Suárez en sus redes.
“Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?", arrancó.
“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”, siguió contando la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi el día del cumpleaños de su hija.
“Por qué aunque no quieran verte ni hablar yo las obligo. Y ese 27 de octubre cumple de Isi traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija, sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de te pidió de hablar y dijiste que no tenés tiempo“, reclamó durísima. “No te quisieron ver más despues de lo que le dijiste a Francesca por su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo y ahora lo mismo con I, ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”, cerró.