La drástica decisión de la China Suárez tras el revuelo por su video cabalgando

china bastarda Polémica por el video de la China Suárez cabalgando.

Inmediatamente el video y comentario de Mauro Icardi se hizo viral. En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló que en medio de las repercusiones que generó, la China Suárez limitó los comentarios para que solo pudieran escribirle los usuarios a los que ella sigue.

Feroz descargo de Wanda Nara contra la China Suárez

Días antes, Wanda Nara arremetió con todo contra la China Suárez y le dijo de todo tras exhibir los regalos que le hace Mauro Icardi.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, arrancó en su descargo.

wanda china venganza La China Suárez mostró el regalo que le dio Mauro Icardi y Wanda no se quedó callada.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.