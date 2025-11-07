Tras la brutal respuesta de Wanda Nara acusándola de arruinar el cumpleaños de su hija, se confirmó el regreso de la China Suárez a la Argentina.
La drástica decisión de la China Suárez tras el revuelo por su video cabalgando
Según trascendió, la China Suárez llegará para promocionar su última serie "Bastarda" que ya anticipó con un video en su cuenta de Instagram.
En la publicación se ve a la China Suárez montando a caballo, como hizo notar Mauro Icardi con un picante comentario. "Que bien montás", escribió el futbolista.
Inmediatamente el video y comentario de Mauro Icardi se hizo viral. En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló que en medio de las repercusiones que generó, la China Suárez limitó los comentarios para que solo pudieran escribirle los usuarios a los que ella sigue.
Feroz descargo de Wanda Nara contra la China Suárez
Días antes, Wanda Nara arremetió con todo contra la China Suárez y le dijo de todo tras exhibir los regalos que le hace Mauro Icardi.
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, arrancó en su descargo.
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.
“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.