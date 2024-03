ximena capristo taparrabos.jpg Ximena Capristo es la reina del cowboy furor: taparrabos, Barbiecore y más.

"Me siento plena, reflexiono siempre de lo que hice y de lo que me quedo pendiente, también agradezco y sigo disfrutando que la vida q es muy corta.. no te quedes con la ganas de nada", escribió Ximena feliz con su presente.

Ximena Capristo reina de las bikinis taparrabos

Al igual que celebrities como Silvina Escudero, Florencia Peña, Romina Malaspina, entre otras, Ximena Capristo se sumó al furor de los taparrabos ultra XXS, el modelo tendencia del verano 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la playa, Karina Jelinek es la reina de las transparencias de red cowboy

De lo más osada, Ximena Capristo no solo llevó este diseño mega diminuto sino que lo hizo en un estampado atigrado imposible de pasar desapercibido. Además, la morocha lo combinó con crop top al ras.

ximena capristo taparrabos 1.jfif Ximena Capristo decreta que el taparrabos ultra XXS y atigrado es la tendencia.

Como si no fuera suficiente, Ximena Capristo mostró su modelo con una postal infernal posando de espaldas dejando a la vista el impactante tatuaje de símbolos y dibujos que lleva en su columna.

TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez decreta que el Barbiecore se lleva ultra XXS y paraliza la tendencia furor

ximena capristo bikini tigre.jfif Ximena Capristo decreta que el taparrabos ultra XXS y atigrado es la tendencia.

Ximena Capristo arrasa con sus transparencias

Ximena Capristo está protagonizando todo un desfile de tendencias de lo más variadas apostando sobre todo diseños mega ceñidos para resaltar su explosivo lomazo.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el gym, Alejandra Maglietti confirma que es la reina del Barbiecore furor

ximena capristo transparencias 1.jpg Ximena Capristo salió en vestido ultra transparente y se vio hasta el último centímetro.

Hace algunos días, Ximena fue por las transparencias dejando toda su ropa interior a la vista. La morocha eligió un vestido de encaje negro manga larga y de largo midi con culotte y top bandó por debajo

Ahora, Ximena Capristo redobló la apuesta y arrasó con el estilo neón luciendo un vestido blazer color verde lima flúor imposible de pasar desapercibido. Ximena resaltó su silueta e incluso incorporo recortes en los hombros.

ximena capristo verde neon 1.jfif Ximena Capristo arrasó la tendencia neón con su vestido flúor más ceñido.

Ximena Capristo arrasó con sus pantaloncitos blancos

Fue la misma Ximena Capristo quien compartió algunas imágenes del detrás de escena e incluso desde su camarón donde aprovechó para mostrar el look que eligió detalle a detalle.

Ximena Capristo pantaloncito blanco 1.jfif Ximena Capristo en pantaloncitos blancos fajados reventó la cordura: "¿Les gusta?".

Fanática de los diseños ceñidos, Ximena se la jugó con unos pantalones blancos mega ajustados y lo combinó con body verde lima y como toque, un cinturón shiny de glitter, uno de los accesorios furor de esta temporada.

Divertida, Ximena Capristo no dudó en preguntarle la opinión a sus seguidores. "Sencillita... ¿Les gusta?", escribió provocando una catarata de reacciones en las redes. Además, la morocha subió foto junto a sus compañeras de grabación Julieta Poggio, La Tora y Daniela Celes, ex Gran Hermano y estallaron los fans.

ximena capristo pantalonciyo blanco 2.jfif

TE PUEDE INTERESAR: Locura por las fotos de Wanda Nara tomando sol en las playas de Estambul