La morocha fue por todo y presumió su espectacular lomazo con un cat-suit negro con recortes en el abdomen, pelo suelto y make up de ojos ahumados.

ximena capristo 46.jpg Ximena Capristo cumplió 46 años y la foto es demencial.

"Celebro un año mas!! No la careteo ni ahí con la edad que tengo… ja... Y aclaro que no me siento mas vieja, todo lo contrario. Y quiero felicitarme porque me enorgullezco de seguir luchando por cada uno de mis sueños, y agradezco siempre todo lo que la vida me dio, y por todo el amor que tengo a mi alrededor….. y por todo lo que tuve que ir superando estos años de vida", escribió Ximena Capristo junto a la foto que se llenó de saludos y elogios.

Ximena Capristo anticipó la Navidad sin ropa interior y la foto se hizo viral

La diosa llevó un mini vestido de pailletes colorado con un atrevidos cut -out en todo el cuerpo dejando a la vista su piel sin ropa interior y provocando un maremoto de elogios.

XIMENA CAPRISTO NAVIDAD.jpg

"No se olviden de Nutrirse de sueños esa es la que va. lusionarse con las pequeñas cosas; desear todo lo que posees, anhelar lo que no tenes y que pronto va a llegar….dar un poco de uno a los además… Siempre ayudar te hace sentir bien", escribió reflexionando sobre las épocas festivas aunque fue su sensualidad la que se robó toda la atención.

Ximena Capritso arrasó con su bikini animal-print

A sus 45 años, Ximena "La Negra" Capristo, quien además de ser ex participante del reality forma parte del debate de los viernes junto a figuras como Cristián U, Gastón Trezeguet se mostró más fabulosa que nunca y se animó a posar en traje de baños haciéndole un primer plano a su tonificado abdomen.

Fanática del deporte y la vida fitness, Ximena Capristo mostró los resultados de sus intensas rutinas de entrenamiento y ejercicios y dejó a sus fans sin aliento con su tonificada figura.

ximena capristo 35º.jpg

"Arrancando la semana #bebu... 35* sale sombra", escribió Ximena Capristo en la foto que inmediatamente se llenó de comentarios como "Aguante la Negra", "Sos una bomba", "Más diosa que nunca", entre otros.

