wanda nara photoshop.jpg Wanda Nara quiso retocar su cintura con photoshop y la descubrieron: la foto que explotó la red.

Fue Pepe Ochoa quien subió la foto en su cuenta de instagram mostrando el photoshop que usó Wanda Nara para achicar su renovada cintura. "Bueno Bueno", escribió junto a la postal que explotó las redes.

Wanda Nara mostró cómo le queda la bikini taparrabos con su nueva figura y le dijeron de todo: "¡Que lipo!"

Horas antes, Wanda eligió posar frente al espejo luciendo una atrevidísima microbikini de bombacha taparrabos color negro.

wanda nara taparrabos.jpg

"Sin estado", escribió Wanda Nara junto a un álbum entero de fotos presumiendo su renovada figura que volvió a recibir una catarata de comentarios como "Que lipo te hiciste", "La que puede puede", "Vos tuviste cinco hijos?", entre otros.

Explosión por los nuevos labios de Wanda Nara: "Te querés parecer a la China Suárez"

Tras sus impactantes declaraciones sobre Mauro Icardi, la China Suárez, Wanda Nara disfrutó del fin de semana junto a sus hijos y los acompañó al Monumental.

Desde allí, Wanda Nara presumió su figura y además se mostró con un nuevo aspecto en sus labios luciendo una boca más voluptuosa que revolucionó las redes.

wanda nara labios china suarez.webp

Inmediatamente, los seguidores estallaron en comentarios comparando la boca de Wanda Nara con la de la China Suárez, famosa por sus labios impactantes.

Wanda Nara estalló y reveló la verdadera opinión de sus hijas sobre la China Suárez

Wanda Nara encendió la noche del viernes con una catarata de tuits en contra de Mauro Icardi, la China Suárez y hasta las abogadas del futbolista.

Tras la revolución que generaron sus mensajes, Wanda Nara habló en LAM, dio detalles de la situación actual de sus hijas con Mauro Icardi y la China Suárez y explicó sus pedidos a la justicia.

“¿Por qué pediste en la Justicia que la revinculación sea solo con su papá y que no esté su novia?”, preguntó Ángel. “Primero, si me preguntás a mí, no lo pedí yo, fueron escuchadas las nenas…” a lo que Ángel agregó que se las vio confirmando esta versión en el video del Chateau.

“Las nenas lo dicen en varios encuentros, contaron varias situaciones. No nos hagamos los tontos… los chicos de 7-8 años están todos en TikTok y saben lo que pasa. Todos toman partido para un bando u otro. No es que a mis hijos les meto nada en la cabeza, de hecho ni prendo la tele porque las cosas que dicen de mí son horribles y no quiero que las escuchen”, siguió explicando Wanda a corazó abierto.