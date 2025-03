“La China o se puso lolas o está embarazada, porque así no eran eh”, escribió un usuario generando una catarata de comentarios como “Estamos esperando ansiosamente noticias de tu boda y bebé”, "Ya me imagino un bebe de estos dos", siguieron.

china suarez embarazo.avif La China Suárez posó en microbikini y un detalle de su figura explotó las sospechas de embarazo.

¿La China Suárez le copió el look a Wanda Nara?

revolucionó la mañana del miércoles pasando por la peluquería para cambiar su look mostrando el resultado con una postal que provocó un terremoto de reacciones.

Como siempre, la China Suárez subió su look final con un collage de fotos donde se la ve presumiendo nuevo color de pelo con llamativas mechas babylights rubias.

Una vez más, los followers no se quedaron callados y estallaron las comparaciones con el cabello de Wanda Nara acusando a la China Suárez de copiarle a la ex de Mauro Icardi.

china suarez pelo wanda nara.jpg

"Sos muy básica mamita", "Creo que ya empezó con la mechas rubias... en serioo!!!???", La desesperada por la vida de wandi", “Es Wanda Nara dos", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes.

Yanina Latorre aniquiló a la China Suárez: "Tiene cara de pescado"

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre fue consultada sobre su opinión de la China Suárez y su rol en el Wandagate y la rubia no se guardó nada.

"El único personaje que no me gusta en toda esta historia es la China Suárez es rara, fría", arrancó Yanina Latorre en una entrevista para Los Profesionales de Siempre.

yanina china suarez cara de pescado.jpg

"Wanda Nara tiene cosas buenas, malas es mentirosa hace todo, Icardi es rarísimo pero la China Suárez no me cierra tiene cara de pescado, no habló de belleza sino que no tiene expresión en la mirada", siguió sin filtros.

Además, Yanina Latorre habló del veloz romance entre la China Suárez y Mauro Icardi. "No se si esta porque lo quiere, lo ama la invita comer y al otro día ya estaban viviendo juntos", cerró.