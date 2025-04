WANDA NARA ABDOMEN.jpg Wanda Nara mostró cómo queda su abdomen después de entrenar y causó furor.

"Madrugué mucho y entrené mucho", escribió Wanda Nara junto a la imagen para la que lució una bombacha hilo dental súper diminuta y corpiño deportivo, dejando a la vista su cintura ultra XS.

Wanda Nara desesperada por la angustia de sus hijas tras la tarde con la China: "Se sintieron..."

A su vuelta de Brasil, Wanda Nara habló con las cámaras de LAM desde el aeropuerto y expresó su angustia e indignación por el malestar de sus pequeñas tras la tarde que pasaron con la China Suárez. "Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo. Ellas dejaron su actividad de los martes y siento que fue una pérdida de tiempo. Me lastima mucho que se haya arruinado el trabajo de gente y la ilusión de mis hijas”, arrancó Wanda Nara.

"Volvieron sorprendidas porque para esta revinculación ellas tenían planes que hicieron y nada fue como lo soñaron. No era una fiesta, tenía que ser una revinculación con mis hijas. No habían amigos que ellas conocen del papá, era toda gente nueva y externa entonces creo que si hace tantos meses que no ve a sus hijas hubiera estado bueno que priorice esto”, sentenció.

"Si hubiera sabido que esto pasaba no tomaba el compromiso laboral... Se sintieron incómodas en su propia casa", agregó Wanda Nara furiosa.