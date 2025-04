Wanda Nara mostró cómo le queda la bikini taparrabos y le dijeron de todo: "¡Que buena lipo!"

El día anterior, Wanda Nara fue por todo se sacó una selfie centrada en su panza y pequeña cintura luciendo un top sporty y bombacha hilo dental de encaje.

wanda cintura.jpg

Explosión por los nuevos labios de Wanda Nara: "Te querés parecer a la China Suárez"

Tras sus impactantes declaraciones sobre Mauro Icardi, la China Suárez, Wanda Nara disfrutó del fin de semana junto a sus hijos y los acompañó al Monumental.

Desde allí, Wanda Nara presumió su figura y además se mostró con un nuevo aspecto en sus labios luciendo una boca más voluptuosa que revolucionó las redes.

wanda nara labios china suarez.webp

Inmediatamente, los seguidores estallaron en comentarios comparando la boca de Wanda Nara con la de la China Suárez, famosa por sus labios impactantes.

Wanda Nara explotó contra Icardi y la China Suárez: "Gasta plata en "gatos" y no en sus hijas"

Wanda Nara encendió la noche del viernes con una catarata de tuits en contra de Mauro Icardi, la China Suárez y hasta las abogadas del futbolista.

A través de su cuenta de X, Wanda Nara se defendió de los rumores y acusaciones y arremetió con todo. "Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, arrancó con una filosa indirecta para la China Suárez.

wanda mauro china tuit.avif

“Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, agregó, picante.

Además, Wanda Nara lanzó otra catarata de mensajes en contra de Elba Marcovecchio, viuda de Jorge Lanata y su equipo de abogadas.