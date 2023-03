Wanda Nara lució un escote prominente y le dijeron de todo: "Pareces Moria Casan"

"Rockstar ", escribió Wanda junto a un emoji de una lengua y compartió tres fotos.

Wanda Nara posteo de Instagram.PNG El posteo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

El posteo recibió más de 240 mil "Me Gusta" y casi tres mil comentarios, demostrando que es una verdadera generadora de reacciones entre sus followers.

"¿Moria sos vos?", "Wanda tu estilista no te quiere", "No se porque me recuerda a Moria de joven", "No va el negro, pareces Moria Casan! Un castaño iluminado es lo ideal!", "Unas ganas de ser la China", "Mmm no, muy Morticia y mucho pelooo", "Alta peluca parece ja", "Hermosa me encanta, lastima las que critican, parece que le gusta opinar del estilo apariencia de otras", fueron algunos de los mensajes que le dejaban sus seguidores y seguidoras.

Las fotos de Wanda Nara que levantó la temperatura de sus seguidores

Wanda Nara posó de espaldas como nunca antes y reventó el carnaval

Invitada por una famosa marca de joyería, hace unos días Wanda Nara disfrutó de las fiestas más exclusivas del Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, y aprovechó para disfrutar de sus paradisíacas playas.

La flamante morocha, no ha dudado en presumir su figura publicando una de las imágenes más explosivas del verano 2023.

Sin tapujos, Wanda Nara posó de espaldas luciendo una micro-bikini aunque fue el ángulo de la toma lo que se robó la atención de sus seguidores que quedaron sin aliento ante la postal. "Eu não falo português", escribió Wanda divertida junto a la foto que revolucionó las redes sociales.

