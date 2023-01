Wanda Nara lució muy sensual en ropa interior y no consiguió el efecto deseado

"Los domingos en Buenos Aires", escribió junto a la imagen en la que luce un corpiño y una bombacha colaless de encaje y puntilla.

Wanda Nara posteo Instagram.PNG El posteo de Wanda que le valió un montón de comentarios malas ondas.

La publicación recibió más de 385 mil "Me Gusta" y más de 2700 comentarios. "No tenés ropa que siempre andas en corpiño?", "Cuántos amantes van en esta vuelta?", "Wanda no te das cuenta que estas haciendo el ridículo, tené un poco de respeto al menos por tus hijos", "Ya no sabe que hacer para mostrar el...", "No te das cuenta que todos los comentarios son malos, que cargosa", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Sin embargo, también se destacan los comentarios de los fanáticos y fanáticas que la bancan siempre. "Cuantos comentarios desagradables, por favor. Mujeres, traten a otra mujer como les gustaría que las traten. Hombres, no es de hombres denigrar a una mujer con comentarios tan bajos. Miren sus vidas y ahí se darán cuenta que no pueden ni deben andar juzgando a nadie. Cada uno vive como se le da la gana. Sean felices, inviertan tiempo en ser felices!!".

"Yo te voy a decir la verdad, tenés todo. Nadie mas que vos. Decidí por tu vida, ojalá todas tengamos los ingresos económicos que tenés vos. Los hombres si bien van y vienen, el corazón lo maneja una así que no se gasten en decir absolutamente nada, solo Wanda sabe lo que quiere por que si quiere la luna se la baja sola. Fin. Pongan lo que quieran, total ella es feliz con todo".

La foto de Wanda Nara que generó la polémica

Wanda-Nara-ropa-interior.jpg

