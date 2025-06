wanda bara buzo hija.avif Wanda Nara cuestionada por el look de su hija en Jujuy: su descargo.

Lejosde dejarlo pasar, Wanda Nara explicó los motivos del atuendo de Francesca. “Contexto: le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó ‘mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí que lo usaría mucho, ya que me dejó su buzo favorito’”, escribió Wanda Nara en una historia de Instagram.

Las vacaciones de Wanda Nara en Jujuy: avión privado, fotos con fans y más

"Adivinen adónde me voy", escribió generando especulaciones sobre su posible destino. Luego sorprendió a sus seguidores con fotos desde Purmamarca.

Wanda Nara provocó toda una revolución con su llegada al aeropuerto donde se sacó fotos con todas sus fans. Luego la rubia paseó por las calles de Jujuy junto a Francesca e Isabella.

wanda nara calle jujuy.jpg

Wanda Nara salió con amigas y ¿trató de "boba" a la China Suárez?: el video

Wanda Nara arrancó el fin de semana con todo y asistió al show de Quevedo junto a sus hijas Francesca e Isabela. Además, la rubia se juntó con amigas.

Acompañada por Zaira Nara, entre otras, Wanda Nara se grabó cantando con sus amigas un tema de Quevedo al que le cambió la letra.

wanda nara bona china suarez.jpg

Como si no fuera suficiente, acompañó su video con un texto que sería para la China Suárez. "Esa boba no juega en mi liga" escribió mirando a la cámara atrevida.

Escracharon a Wanda Nara y Zaira Nara en Uruguay: "¡Patas sucias!"

En medio de la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la familia Nara volvió a ser noticia, esta vez por los rumores que llegaron desde Uruguay donde Wanda y Zaira Nara viajaron el domingo.

Al iguall que Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara y Zaira Nara decidieron celebrar el Día del Padre con un viaje express a Uruguay acompañadas por Andrés Nara. Desde allí, las hermanas no pararon de subir fotos y videos aunque fueron algunos de los presentes los que las mandaron al frente según revelaron en Puro Show.

wanda nara zaira nara uruguay.avif

"Nuestros seguidores están por todos lados y las vieron (a las hermanas Nara) en Buquebus volviendo de Uruguay. Me contaban que estaban hablando a los gritos. ¿Y de qué hablaban? De una foto que había subido Elian, alias L-Gante”, arrancó Pochi de Gossipeame.

"Y después se acercó una persona para pedir un saludo de las dos para su hermana. La verdad que ellas no estaban muy copadas con la idea. Y en un momento se las escucha decir ‘esto en un jet privado no nos pasaría’”, agregó la panelista lo que generó la indignación de sus compañeros. “Ah, pero qué patas sucias las dos. Por favor”, dijeron.