zaira nara gracia 1.jpg

Sin embargo, fueron las explosivas fotos de Zaira Nara en micro-bikini las que fueron furor en las redes sociales.

Con los pintorescos paisajes de Grecia como marco, la hermana de Wanda Nara lució su espectacular figura con diversos diseños y causó sensación entre sus fans que no dudaron en llenarla de comentarios y likes.

zaira nara grecia 2.jpg

Zaira Nara sin filtro sobre la supuesta amante de su marido

“Me gustaría aclarar que no encontré a Jakob con nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel, ni nada por el estilo, ni nada raro, ni nada de todo lo que se dijo”, comentó Zaira Nara en el audio.

Además, Zaira Nara fue contundente y defendió a Jimena Bttigliengo, la modelo señalada como la tercera en discordia.

jimena buttigliengo zaira nara.webp

“De la chica de la que hablan, es una mujer que recontra conozco. Me invitó al cumpleaños de sus hijitos mellizos cuando yo estuve en París. No fui porque realmente estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”.

“Pobre ella, no sé, está con su marido. ¡Es horrible! Quizás, también, por no responder, vienen hablando más y armando una bola enorme que no es así. Me encantaría que eso quede claro, porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”,cerró.

¿Qué paso entre Jimena y Jakob Von Plessen?

En Socios aseguraron que Jakob Von Plessen y imena Buttigliengo tuvieron una noche de pasión en París.

“Cuando pasó el Wanda Gate, donde la China estaba con Mauro Icardo, Jakob, el ex de Zaira Nara, habría estado y tenido encuentros en Francia con Jimena Buttigliengo”, expresó la panelista.

“Ya se conocían de antes y habían tenido algunas que otras historias dispersas por ahí; ella está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo".

“Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él, la información sale de la boca de Jimena no de Jakob, eso llega a Buenos Aires y de ahí me lo cuentan a mí”, sumó Iavícoli.