La China Suárez a los gritos e insultos mientras caminaba por la calle con las hijas de Wanda Nara

china suarez calle

"Los cuentos de las hijas de Wanda Nara son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla. Osea no van al colegio y pescan", publicó Yanina.

La primera foto de la China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en Argentina

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez mantuvieron un rotundo silencio en las redes sociales aunque ahora se filtró una imagen de la familia en un cumpleaños.

china suarez mauro ciardi hijas argentina La China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré.

La cuenta Pochi de Gossipeame publicó una foto de la China Suárez, Mauro Icardi, Francesca e Isabella en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré. "La buscaron 23:30 y se quedaron un rato extra bailando con la cumpleañera que sería muy amiga de Rufina".

Desde Japón, Wanda Nara le arruinó los planes a la China Suárez y Mauro Icardi

Wanda Nara sigue revolucionando las redes sociales y enloqueciendo a sus seguidores con postales desde sus espectaculares vacaciones ahora en Japón.

Luego de llenarse de likes con sus looks por las calles de Milán y posados desde las playas de las Islas Maldivas, Wanda Nara y Martín Migueles llegaron a Japón.

Desde allí, Wanda Nara continuó con imágenes de sus recorridos por el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji, el Bosque de Bambú de Arashiyama y visitas gastronómicas causando sensación entre los lugareños que no dudaron en pedirle fotos.

wanda nara fans japon Wanda Nara junto a sus fans japoneses.

“Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, escribió Wanda Nara feliz siendo la primera en conocer el país al que Mauro Icardi tenía pensado llevar a la China Suárez en los próximos meses.