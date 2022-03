"¡Hay un límite!", Zaira Nara habló de lo que hizo Jakob Von Plessen en París y fue letal

zaira nara 2.webp

"Hay un tiempo para decir cada coso. Con esto no estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco lo diría a los gritos”, reconoció en Socios del Espectáculo.

Si bien la modelo reconoció que sufre mucho por la repercusión de la noticia en los medios, no dudó en responder cuando le consultaron por lo que habría sucedido en Paris.

¿Zaira Nara admitió la infidelidad de Jakon Von Plessen en París?

"¿No hay crisis por lo que pasó en París?", redobló el periodista.

"No, mi familia, Jakob y los chicos, tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada", dijo Zaira contundente.

"¿Y los rumores de infidelidad?". Seria, Zaira contestó: "Siento que es un '¿quién sabe algo y sumamos?'. Es cualquiera".

¿Jakob Von Plessen engañó a Zaira Nara?

El martes mor la mñana, Karina Ivícoli aseguro que el joven habría engañado a Zaira Nara con una reconocida modelo argentina.

El encuentro habría sucedido la misma noche que Mauro Icardi se reunió con la China Suárez en un hotel de París.

"Jakob lo acompaña al cuñado (de Zaira) y, supuestamente, lo espera (en el auto). Pero la información que yo tengo es que Zaira se habría enterado de que mientras Mauro estaba con la China, Jakob no habría estado solo", contó Iavícoli.

"Encima, habría estado con una modelo muy conocida. Ese es el quiebre. Fue en París. Mientras uno estaba haciendo una cosa, el otro estaba haciendo otra cosa", cerró.