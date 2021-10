Video: underboob de More Rial que dejó a todos boquiabiertos

Lo que no se terminó de entender en un principio es la leyenda que acompañó su posteo: "La venganza es ojo por ojo", seguida de un emoji de diablito.

Aparentemente More Rial está mostrando los resultados de haberse sacado varios colgajos (piel que queda cuando una persona de peso considerable pierde muchos kilos) y, a juzgar por lo que se ve en la foto, también algo se hizo en las lolas, ya que se ven dos grandes cicatrices.

Y es que hasta el momento se había mostrado en reiteradas ocasiones muy escotada, pero nunca se había animado a meter underboob.

En un posteo de hace pocos días, More Rial escribió "si me llama en 5 estoy, porque sabe como soy", aludiendo a una canción de Sebastián Yatra que habla de una relación absolutamente informal para quienes no tienen novio ni novia. Obviamente no faltaron los comentarios en los que se le preguntaba si tenía "algo" como para planear salidas. Pero no contestó.

Eso sí, cuando habló de venganza en su último posteo, entre los comentarios hubo de todo y hasta un emulador de Arjona que le planteó: "Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse".

¡Habrá qué ver de quién se quiere vengar More! ¡Y por qué!