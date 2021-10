Video: Florencia Peña metió perreo en diminuta al ritmo de Bizarrap

Te puede interesar: Wanda y su disfraz hot de Halloween

Pero no fue el único posteo picante que metió en estos días. La conductora televisiva Florencia Peña compartió varias fotos de alto voltaje y obtuvo numerosas reacciones de sus seguidores, que son más de 5,7 millones. Por ejemplo unas fotos con un body animal print con el que anunció "Hoy se sale, bebé".

Florencia Peña no tiene empachos a la hora de mostrarse sexy. En más de una ocasión ha dicho que en Argentina es muy tímida, no sólo para hablar de sexo, sino también para practicarlo. "En Argentina se c... muy mal" se animó a decir cuando salieron a la luz unos videos íntimos en los que muchos se escandalizaron por lo explícitas de las imágenes que ella no autorizó a difundir.

Un ejemplo más de lo atrevida que suele ser Flor Peña en sus redes se puede ver en el siguiente posteo, en el que metió un primer plano de su cola, que tiene varios tatuajes, entre ellos la palabra "pasión".

Florencia Peña muestra la cola.jpg

Más allá de que se trató de un canje habitual en sus redes sociales, no se puede negar que Flor anda por la vida sin tapujos. Es más, sin chivo de por medio, también ha metido posteos jugados como el siguiente. En topless y con corte de pelo "carré", como ella misma explicó.