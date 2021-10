¡Se la jugó! Cande Tinelli volvió a operarse la cara y mostró cómo quedo: "Me chupa un h... si me ven"

“Me da recontra paja hacerme la boluda. Me operé, me hice una rinoplastia correccional y estética, no me voy a hacer la boluda", comienza Cande Tinelli explicando en su video.

"Me chupa un huevo si alguien me ve en la calle con esto, no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero. Tenía la nariz más corrida que la Torre de Pisa”, cerró picante Lelé.

cande tinelli nariz 1.webp

Cande viene de una semana de lomás intensa. El domingo la hija de Marcelo Tinelli y Coti Sorokin cumplieron el domingo su primer aniversario de novios y se dedicaron románticos posteos desde las redes sociales.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVZN075rxaQ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by ’ (@candelariatinelli)

"A las 00 cumplimos un año y soy tan ansiosa que subo esto antes estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos mas y mas este hermoso castillo", expresó la tatuada en Instagram.

Y añadió: "Te amo @cotioficial , gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente Octubre por 100pre a tu lado".

Por su parte, el cantante manifestó junto a un video con Lelé: "Te vi. Octubre loco perdido. Incendiábamos el nido. Tu corazón con el mío. Camuflados los latidos. Octubre loco gigante. Revolución delirante. Flaca de ojitos brillantes. Fue para toda la vida. Si me olvida que sea un día en que yo no me levante. Feliz año juntos mi amor @candelariatinelli".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVbA2zmJZ19%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Coti Sorokin (@cotioficial)

Desde que comenzó el romance ambos se muestran inseparables y pasan por un gran momento de la relación. Coti comenzó a salir con Cande tras separarse de Valeria Larrarte luego de 25 años de matrimonio y con quien tiene cuatro hijos: Maia, Iván, Leyre y Dylan.