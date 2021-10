¡Una bomba! La foto de Cathy Fulop en hilito a los 21: "Siempre tuve cola grande"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVSrE4VrqVh%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Catherine Fulop (@fulopcatherine)

"Mi foto de hoy data mas o menos por el año 1986. Creo que esta foto es cuando hacia mi primera novela "Mi Amada Beatriz " lo saco por el look", comenzó explicando Cathy Fulop.

"Les cuento que nunca realice ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa, con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahi empecé, a entrenara y cuidar mi salud", siguió revelando cómo nació su amor por el fitness y el entrenamiento.

"Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada). Seguro que le pasa a muchas chicas", continuó confesando su intervención estética.

"Hoy siento que mi cuerpo cambió y lo mas importante me siento activa y saludable", cerró.

La foto causó furor y a los pocos minutos fue comentada por figuras como Pampita, Debora Plager, Mariana Brey, entre otras.

Lo cierto es que desde que llegó al país, Cathy Fulop siempre se caracterizó por ser una fiel aficionada a la actividad física. La actriz venezolana y madre de Oriana Sabatini mantiene una figura envidiable, a fuerza de ejercicios y buena genética, claro.

En su cuenta de Instagram, Catherine Fulop incluso suele compartir partes de sus intensas rutinas de entrenamientos y tips para que sus followers puedan seguir y copiar.