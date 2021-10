"¿Quieren que les muestre más?", la foto de Romina Malaspina que reventó los límites

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVbZ7uQL9-L%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@romimalaspina)

"¡Hola hola! Les dejo por acá una foto de esta playa divina para terminar la semana, ahora me entienden porque estaba tan desconectada? ¿Quieren que les muestre mas cosas de este paraíso? Lxs leo y estén atentos a mis stories", escribióRomina explicando su ausencia de las redes.

Días antes, la rubia ya adelantaba su viaje con una postal junto a su "clon" que revolucionó a sus fans.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVMBDEAFnR2%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@romimalaspina)

"Algunos adivinaron, algunos ni cerca! Después de tanto tiempo, al fin podemos hacer nuestro PRIMER VIAJE JUNTAS! y no puedo estar más feliz de vivir esto con ella! Mi bebé! Mi pequeña clon no gemela, que aunque tengamos algunos años de diferencia, nos conectamos tanto una con la otra como si lo fuéramos. Esperamos mucho por este momento. Te amo tanto mi pequeña hormiga viajera tenemos una increíble aventura por delante", escribió junto a la imagen aunque no dio detalles de su destino.

Te puede interesar: Wanda Nara filtró los chats de la China Suárez contra Pampita y ¡Vicuña!: "Son muy cínicos"

Claro que Romina Malaspina ya daba algunas pistas de lo que vendría al revelar su ganas de viajar y contar cómo extraña la playa con un posteo que traspasaba todos los límites y provacaba el delirio de sus followers.

La diosa recordó su paso por las pintorescas arenas de Miami con una foto en la que no solo lució uno de sus trajes de baño mas chiquitos sino que se animó a posar en un ángulo al borde de la censura.

De espaldas, Romina Malaspina presumió sus curvas y se llevó cientos de likes y comentarios de lo más picantes.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCU_AdZulFd8%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@romimalaspina)

"Con este día lluvioso y con resfrío incluido les cuento que me encantaría estar así en la playa, una y otra y otra vez. ¿Vos a qué lugar te harías una escapada en este momento? Me lo estoy pensando eh! Tiren ideas de destinos playeros lindos! Los leo, escribió Romina Malaspina junto a su imagen invitando a sus followers a dejar su opinión.

Como si fuera poco, Romina Malaspina no para de probar cosas nuevas y ahora lanza su carrera como DJ. La diosa que este año debutó como cantante, mostrará sus habilidades en la consola y lo anunció con un explosivo video en sus redes sociales.

Siempre espectacular, Romina Malaspina se grabó pasando música y acompañó su posteo con una reflexión.

"Este 2021 fue un año de crecimiento a full y los que me conocen bien saben que no me puedo quedar quieta nunca! siempre voy por más desafíos y rompiendo barreras", escribió junto al video recibiendo cientos de comentarios apoyándola en su nuevo emprendimiento.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUtLLshNbsS%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@romimalaspina)

Además, Romina Malaspina se tomó unos días de vacaciones y como no podía ser de otra manera compartió fotos desde el segundo que llegó.

Luego de salir de fiesta, pasear por la playa y hasta realizarse un tattoo, Romina Malaspina recorrió la noche de Miami y revolucionó a sus followers con un álbum de salida en el que no faltaron las burratas, las gomitas y toda su sensualidad.