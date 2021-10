¡Tremendo! El reclamo de Icardi a Wanda Nara en su carta: "Arruinaste todo por un chat de m..."

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVdjgABNpla%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

En Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre leyó el contenido de la carta de Mauro Icardi en la que el jugador del PSG no solo no niega los chats con la China Suárez sino que le reclama a Wanda Nara por darles importancia.

Además, en su descargo Mauro Icardi asegura tener valores, ser un gran padre y padrastro y estar enamorado de Wanda Nara.

"Arruinaste todo por un chat de mierda, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono. En el cual, lo único que hacés es mirar pelotudeces y mandar data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado", escribe Icardi en uno de los párrafos reclamandole a Wanda por haber dado detalles de lo sucedido a la prensa, en especial a Yanina Latorre que fue su vocera durante el escándalo.

"Pero también soy real y sé que la gente cambia. Yo habré cambiado, seguramente, pero sigo manteniendo mis valores. Lo tengo más que claro. Me quiero yo mismo. Gracias por lo que fuimos. Gracias por las dos hijas que me diste, gracias por hacerme feliz y por luchar y por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre", sigue.

"Perdón por ser la mierda que fui. Y perdón por perder todo por un error. Espero que seas feliz. Te merecés ser feliz. Si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo", concluye Mauro Icardi reconociendo su error.