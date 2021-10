¡Se la devolvió! Wanda Nara filtró los chats de la China Suárez contra Pampita y ¡Vicuña!: "Son muy cínicos"

Fue Yanina Latorre quien dio detalles del enojo de Wanda Nara con la China e incluso mostró conversaciones que tuvieron las dos, donde la madre de Rufina, Magnolia y Vicuña apunta contra Pampita y hasta Benjamín Vicuña.

Yanina Latorre muestra los chats cínicos de La China Suárez con Wanda hablando de Pampita

“El problema yo sé que es todo con Mauro, pero mi dolor con la China es que nos conocíamos”, dijo Yanina Latorre que Wanda Nara le explicó sobre su furia con María Eugenia.

“Y me vuelve a reenviar más chats con la China, ahora te los doy. Son muy cínicos, viste. Mucha fotito. Es que es tan largo todo…”, agregó Latorre.

Maite Peñoñoripreguntó si los chats “son de ahora o son los de 2017”.

“Son a partir de 2018 para acá. Tengo chats. Hay audios, que no me los mandó. Acá hay uno que compromete a Pampita”, siguió Yanina sorrpendida por lo que leía.

“No sé de qué venían hablando, Wanda no es boba y me cortó su chat, y me pone ‘sí, obvio, ella hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno. Demasiado’. Eso le dice la China a Wanda”.

“La China le dice a Wanda que Benjamín es demasiado bueno… Podés mostrarlo a cámara, porque después te dicen que inventas. Vení a demostrar. Acá está el dato”, le pidió De Brito a Latorre.

"Mirá. Ves que es Wanda porque acá tiene fotos de Wanda. Hay del bebé de la China también”.

“Acá hay otro en el que ella le habla a Wanda de la perfección que son sus hijas”, cerró la angelita mientras mostraba en cámara el teléfono con las capturas de pantalla.