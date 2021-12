¡Unas bombas! Wanda Nara y Zaira salieron de fiesta, mostraron a sus amigas y reventaron la noche

Las hermanas Nara no solo deslumbraron con sus looks sino que además, estuvieron acompañadas por un explosivo grupo de amigas.

Bailando, posando como toda unos tops y viviendo una noche a puro glam, Wanda y Zaira dejaron su marca en la noche de Buenos Aires.

wanda zaira fiesta 4.jpg

ZAIRA Y SU EXPLOSIVO PANTALÓN

La morocha enloqueció a sus seguidores con uno de sus looks más atrevidos.

Si bien no ha parado de acompañar a su hermana en todos sus compromisos, Zaira Nara adelantó su salida nocturna y compartió con sus followersel outfit que luciría para la ocasión.

Subiendo la vara por todo lo alto, Zaira eligió un pantalón con cadenas y aberturas en la cadera que dejaban toda su piel a la vista. Lo combinó con un crop top negro y como no podía ser de otra manera, enloqueció a sus fans.

"Hoy se sale", escribió Zaira junto a la foto que fue comentada por famosas como Wanda Nara, Mica Tinelli, entre otras.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXm2MZyLtlR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@zaira.nara)

¿ENOJADA CON WANDA?

Wanda Nara inauguró su local de cosméticos y Zaira Nara compartió todo el detrás de escena a través de sus redes sociales.

La morocha grabó cómo se preparaba su hermana mayor para el mega evento y aprovechó la ocasión para hacerle un divertido reclamo y mandarla al frente.

Es que como toda una diva, Wanda Nara se preparó rodeada de un gran equipo de profesionales, entre los que se enco traban varios asistendes de Zaira Nara.

ZAIRA LA MANDÓ AL FRENTE

"Wanda no solo que me cago a Kenny (Palacios), sino que ahora también me quiere cagar a Eddie, y no nos olvidemos que también me quiere cagar a Anita…¡Todo mi equipo filtrado y yo acá!", arrancó la morocha, en tono de reclamo, mostrando a toda su gente alrededor de su hermana.

“¡Y a Sole! No tengo ni niñera, ni peluquero, ni maquillador, ni estilista… ¿Cuándo te vas?". "¡Hasta mis socios me cagaste, boluda!", continuó, mientras la representante se reía.

"Vienen todos conmigo… ¡ahora son mis socios!", concluyó Wanda divertida.