Ahora, Oriana Sabatini aprovechó su estadía para disfrutar de un día a puro sol y playa y presumir su espectacular figura en una micro-bikini infernal.

Publican fotos de Oriana Sabatini en bikini colaless sin photoshop y son ¡brutales!

La hija de Cathy Fulop subió un álbum mostrando su lomazo e incluso posó junto a todas sus amigas incluida Stefi Roitman, provocando un terremoto en todos los portales con sus bikinis al límite.

¡Unas bombas! Oriana Sabatini hizo fiesta de bikinis con sus amigas y dinamitó Qatar.

Netflix tiene una serie oculta donde Oriana Sabatini se luce

Netflix tiene oculta una miniserie de 8 capítulos donde Oriana Sabatini sorprende con su espectacular actuación. La serie de época está entre las más vistas.

Netflix tiene en su plataforma "Secreto bien guardado", una miniserie argentina dirigida por Alberto Lecchi y protagonizada por Oriana Sabatini y Victorio D'Alessandro.

Streaming. Netflix tiene una serie oculta donde Oriana Sabatini de luce.

Basada en el best-seller homónimo de la escritora Viviana Rivero, la historia está ambientada en Argentina en el año 1940 y gira en torno a Amanda (Sabatini), una joven judía de clase alta que se encuentra de vacaciones con su familia en Córdoba y se enamora de Marthin Muller (D’Alessandro), un abogado nazi que se hospeda en el mismo hotel.

En relación al arribo de la serie al servicio de streaming, Sabatini dijo lo siguiente: "Entrar a Netflix y ver mi cara me hace dudar de si estoy soñando o no. No puedo creer que el 1° de octubre estrenan Secreto bien guardado. No se la pierdan!!".

Filmada en el Hotel Edén de La Falda, la serie cuenta con las actuaciones de Noemí Frenkel, Jorge Suárez, Paula Sartor, Matías Mayer, Agustina Palma, Graciela Tenenbaum y Bárbara Lombardo.

De qué se trata, "El secreto bien guardado"

En la Argentina de 1940, una adolescente judía de vacaciones con su familia se enamora de un joven abogado nazi que se hospeda en el mismo hotel.

ori.jpg Streaming. Netflix tiene una serie oculta donde Oriana Sabatini de luce.

En la década del ’40, años fatídicos para la historia mundial, pero particularmente para dos jóvenes apasionados que se enamoraron entre los árboles de un hotel en Córdoba.

Así empieza esta miniserie de 8 capítulos basada en la novela homónima de Viviana Romero, que relata el amor prohibido entre una adolescente judía y un joven alemán nazi.

