►TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti se puso los jeans más ajustaditos para ver a River y dinamitó el Monumental

Luciendo como toda una diosa, Juana Viale llevó un diseño bordado de paillettes en degradé en tonos rosados, lilas y dorados despampanante.

juana viale teatro colon.webp Explosión por el imactante look de Juana Viale en la gala del Teatro Colón.

Dueña de una belleza apabullante, la diosa acompañó su atuendo con rodete, make up al natural y posó súper sonriente junto a Gino.

►TE PUEDE INTERESAR: Sol Pérez se puso una mini-cinturón tan ajustada que se le marcó hasta su dinimuta ropa interior

Publican fotos de Juana Viale en micro-bikini

Juana Viale fue fotografiada por la revista Hola! Argentina y las fotos dinamitaron las redes.

La nieta de Mirtha Legrand es muy reservada de su vida privada por lo que las imágenes tomadas por la revista durante los días de relax de Juana Viale en las playas de Punta del Este revolucionaron a los fans.

juana viale bikini punta 1.avif

En las postales se puede ver a Juanita Viale paseando por la orilla y luciendo una tonificadísima figura con una micro-bikini bicolor que se ha convertido en uno de los diseños favoritos de las famosas esta temporada.

Además, la revista asegura que Juana Viale estaría separada de su novio Agustín en medio de rumores que la vinculan con el hijo de un reconocido medallista argentino con quien la conductora estaría iniciando una relación.

►TE PUEDE INTERESAR: "No me puse bombachita": El look de Nati Jota

Se filtró una foto íntima de Juana Viale en ropa interior

Juana Viale protagonizó una sesión de fotos desde su cama y levantó la temperatura al posar en un corpiño y bombacha estilo deportivo.

Recostada en una cama y con el pelo suelto, Juana Viale presumió su figura sin embargo hubo un detalle que causó polémica entre sus seguidores.

juana viale (2).webp

Es que la morocha dejó su larga cabellera apoyada sobre un plato con frutas y los comentarios no se hicieron esperar. "No da", "La comida en el pelo no va", "Es un montón", escribieron aunque también hubo elogios.

►TE PUEDE INTERESAR: Débora Plager posó de espaldas para mostrar el pantaloncito colorado y detonó el noticiero