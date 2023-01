►TE PUEDE INTERESAR: Emilia Attías subió foto en micro-bikini y es demencial

Siempre bella y natural, Juana Viale se tomó fotos viendo la puesta del sol. Fanática de los animales, la morocha compartió el momento con su perro que suele acompañarla en todas sus aventuras.

juana viale.webp Explosión por las fotos de Juana Viale en la playa.

Para la ocasión, Juana eligió una camisola estampada estilo boho chic que le quedaba a la perfección. "Maravilla de la naturaleza", "Siempre divina", "la más bella", escribieron sus seguidores fascinados con la postal.

Se filtró una foto íntima de Juana Viale en ropa interior

Juana Viale protagonizó una sesión de fotos desde su cama y levantó la temperatura al posar en un corpiño y bombacha estilo deportivo.

Recostada en una cama y con el pelo suelto, Juana Viale presumió su figura sin embargo hubo un detalle que causó polémica entre sus seguidores.

Es que la morocha dejó su larga cabellera apoyada sobre un plato con frutas y los comentarios no se hicieron esperar. "No da", "La comida en el pelo no va", "Es un montón", escribieron aunque también hubo elogios.

juana viale (2).webp

Juana Viale paralizó con una foto de espaldas desde la playa

En esta oportunidad, Juana Viale causó sensación entre sus seguidores con una foto de espaldas luciendo un traje de baño entrizo estilo Versace súper glam.

La morocha mostró sus curvas sin filtro ni photoshop. "Baño de mar, todo lo cura", escribió Juana Viale junto a la impactante imagen al natural que se robó todos los likes.

juana viale playa.webp

