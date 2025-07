wanda nara desmayo.jpg Un policía reveló lo peor que hizo Wanda Nara para que sus hijas no salgan del Chateau.

El policía explicó que Wanda Nara no paró de llorar y gritar y que, incluso, fingió que se desmayaba cuando vio que sus hijas salían de su hogar aumentando el drama del momento.

Impactante declaración de la hija de Wanda Nara contra la China Suárez: "Su peluquero duerme en mi cama"

Icardi fue a buscar a sus pequeñas al Chateau del Libertador y explotó el escándalo luego de que las niñas no bajaran a su encuentro, con versiones asegurando que Wanda Nara no quería entregarlas. Ángel de Brito dio más detalles y reveló que a pesar de la insistencia de especialistas del juzgado, las niñas no quieren bajar y no quieren estar con la China Suárez. "Tienen miedo de que su padre se las lleve a Turquía", explicó.

Además, el conductor contó algunas de las declaraciones de la hija mayor de Wanda Nara sobre el día que fueron a la casa de Mauro Icardi con la China Suárez presente. "Nos hicieron mentir", dijo la pequeña sobre la tarde en la que Icardi y la China las esperaron con castillos inflables y estuvieron presentes todos los amigos de la actriz.

hijas wanda mauro declaracion.jpg

Según trascendió, Mauro Icardi les habría pedido a sus hijas que no le contaran a la licenciada del Ministerio Tutelar sobre la presencia de la China Suárez y todo su círculo en la casa. "No siento que sea mi casa. El peluquero de la China duerme en mi cama", fue otra de las impactantes revelaciones de la pequeña.