¡Bombazo! La China Suárez le echó la culpa de todo a Mauro Icardi ante el Ministerio

china suarez mauro icardi pesado.jpg La China Suárez le echó la culpa de todo a Mauro Icardi.

“Ella fue el sábado. Se quedó a almorzar una hora y se fue y ayer domingo fue un rato y se volvió a ir”, sumó Yanina. “Esta vez me cerró la boca. (…) Habló con el Ministerio Público Tutelar y deslizó que el ‘pesadito e insistente’ es él, no ella. A mí una vez Wanda me dijo ‘La China no lo va a aguantar más, Mauro es muy pesado’”, cerró.

Yanina Latorre reveló que Mauro Icardi se reconciliará con Wanda Nara

Yanina Latorre respondió preguntas de sus seguidores y, como no podía ser de otra manera, estallaron las consultas sobre la "novela turca" y el futuro entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

"¿Icardi volverá con Wanda algún día?", consultaron sus fans. "Yo creo que sí", arrancó la conductora. "Todo esto que hacen es para joderse uno al otro", agregó.

wanda mauro reconciliacion.jpg

Días antes salió a la luz que Mauro Icardi tendría comprometedora información de Wanda Nara. Según reveló Pepe Ochoa en Bondi, Icardi habría descubierto una deuda millonaria de Wanda Nara vinculada a la mansión del Lago di Como que la rubia habría tratado de esconder. Esa deuda estaba gestionada por una agencia inmobiliaria “técnicamente floja de papeles”.