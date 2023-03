►TE PUEDE INTERESAR: A Pampita se le transparentó el culotte y la foto dinamitó la red: "¡Lo diste todo!"

alina moine barbie 1.jpg

Alina Moine se sumó a la "tendencia Barbiecore" pero luciendola de una forma más sútil aunque igualmente sentadora con un diseño rosa con estampado de flores blancas, perfecto para el verano.

Como siempre, Alina compartió fotos de su atuendo en sus redes y sus fans no tardaron en llenarla de elogios. "Que belleza de mujer. Bonita y excelente conductora", "Belleza argentina", "Pura belleza y glamour", escribieron fascinados.

alina moine vestido barbie 2.jpg Alina Moine paseó en mini-vestido rosadito y dinamitó las calles.

Alina Moinse se sumó al "look colegiala"

Al igual que famosas como la China Suárez y Tini, entre otras, Alina Moine se sumó al estilo colegiala y al furor de los looks sastreros logrando una combinación impactante.

La top arrasó con un conjunto de camisa, corbata y chaleco y se la jugó con unos shorts negros para un toque más sexy y atreviso. Como siempre, sus fans aprobaron su elección y se lo demostraron con una lluvia de likes en sus posteos.

alina moine colegiala.jpg Explosión en las redes sociales por las impactantes fotos de Alina Moine más "colegiala" que nunca.

Alina Moine se la jugó con un cambio de look

Alina Moine se sumó al corte de pelo del momento transmitiendo todo el proceso en su cuenta de Instagram.

alina moine corte pelo 1.webp Explosión en las redes sociales por las impactantes fotos de Alina Moine con nuevo look.

Fue sus asistente la encargada de la difícil tarea de cambiar su corte de cabello dejando atrás su largo para estrenar un nuevo largo sobre los hombros que le quedó sùper chic.

“Esta es la solución para las que no nos gusta peinarnos”, escribió en una de sus historias mostrando el resultado final. "Cambios de look ¿sí o no?", siguió en otro invitando a sus seguidores a dar su opinión.

alina moine corte pelo 2.webp

El video más sexy de Alina Moine

Alina Moine recordó la publicidad de una marca de gaseosa con la que se hizo famosa y reventó las redes sociales.

En el video se puede ver a Alina Moine paseando por la playa en micro-bikini y dejando a la vista su tonificadísima figura.

La famosa publicidad fue toda una sensación y ahora la diosa volvió a generar el mismo terremoto recibiendo cientos de elogios por parte de sus seguidores que quedaron fascinados con su belleza y lomazo.

alina moine video bikini.jpg

Alina Moine prendió fuego las playas de Punta del Este

Al igual que famosas como Zaira Nara, Isabel Macedo, Cami Homs, entre otras, Alina Moine eligió Punta del Este para disfrutar de unos días de relax, sunsets y playas.

Allí, Alina Moine volvió a deslumbrar con su lomazo y compartió postales donde se mostró con un vestido de encaje con transparencias con traje de baño debajo que enloqueció a sus fans.

alina moine punta del este 2.jpg

Desde la orilla del mar y con el atardecer de fondo, Alina Moine posó como toda una sirena e impuso tendencia con su look veraniego."Gallardo y Tinelli seguro te ponen like", "La más linda de Argentina", "Diosa total", escribieron.

