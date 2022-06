¡Tremendo! Melody Luz se rapó la cabeza en el Hotel de los Famosos: "Es raro"

melody rapada 1.webp

A pesar de la mala relación que tiene con Locho, Melody Luz reconoció las habilidades del participante con la maquinita. “En lo único que confío de Locho es en que me rape”, dijo divertida.

Como si fuera poco, fue por más y concluyó su look con una particular frase en su nuca. “Como soy la mujer de El Emperador, me cae muy bien ser La Emperatriz”, cerró Melody mientras Imanol Rodríguez le escribía un tatuaje con su marcador.

Melody Luz habló de sus rumores de embarazo

Melody Luz se refirió a la posibilidad de tener un hijo con Alex Caniggia y el joven no se quedó callado.

"Mellicitos tengo. Amor, estoy embarazada", bromeó Melody luego de volver a amanecer con nauseas y malestar. La bailarina incluso le pidió a Alex Caniggia que le besara el vientre, y ambos se rieron incómodos y cómplices.

"Gin, o Gina, y Giorgio, o Giovanni", dijo divertida sobre posibles nombres para su bebé.

A lo cual Alex Caniggia reaccionó."Por ahora no quiero ser padre. Si viene, viene igual. Y si no viene, no viene. Bienvenido sea un mini Anguila al mundo", dijo sin vueltas.

