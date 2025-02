jesica cirio elias punta del este.jpg ¡Tremendo! El escándalo de Jesica Cirio y Elías Piccirillo en un restaurante.

"Hay un dato muy gracioso. Me dicen que Elías le pidió un plato a Jésica pero como ella nunca fue se terminó yendo con el pescado en la mano. No hay dudas que viven un mal momento. Yo quiero decir que la separación la tengo confirmada del entorno de ella”, agregó.

Jesica Cirió dejó a Elías Piccirillo

En Intrusos, fue Paula Varela quien no solo confirmó la crisis y separación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo sino que también reveló la decisión de la rubia de dejar la casa familiar.

"Ambos estaban hasta hace un tiempo en Nordelta, donde tenían su casa familiar, vivían con la hija de Jésica. Me acaban de contar de último momento, que Jésica abandonó la casa por miedo a los allanamientos», explicó Paula Varela.



"Ahora la causa está en secreto de sumario de Elías, se abriría entre mañana y pasado. Supuestamente me dicen que ella se fue un tiempo, que se habría ido este fin de semana por estos allanamientos que se vienen. Pero él también se habría ido de ese lugar", agregó Paula Varela.

La palabra de Jesica Cirio

En BONDI, fue Yanina Latorre quien dio detalles de la situación sentimental de la pareja luego de comunicarse con Jesica Cirio a través de mensajes.

"Le escribí a Jesica Cirio Y me dijo que no estaba separada pero sí en crisis", arrancó Yanina. "Me dijo que no tiene nada que ver con las últimas noticias pero que es la primera pelea fuerte que tienen desde que están juntos", agregó sobre la escueta información que recibió de la ex de Insaurralde.

Días antes, Jesica Cirio no dio declaraciones de lo sucedido pero sí sorprendió a sus followers con un video. Fanática del fitness y la vida sana, la rubia mostró su receta para hacer trufas saludables. "Les traigo una receta de trufas súper rica y fácil de hacer. Un Snack ideal para esos momentos en lo que querés algo dulce pero también, saludable", escribió la modelo junto a su posteo.