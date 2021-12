https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXSDluXDSTL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@zaira.nara)

Como no podía ser de otra manera, compartió todo el proceso de producción y videos de su atuendo en su cuenta de Instagram, y Wanda Nara la mandó al frente con un comentario de lo más picante.

"Esa depilación definitiva increíble ese body", escribió pícara Wanda haciendo referencia al sensual agujero en la cadera que tenía el diseño de Zaira.

ZAIRA SE REUNIÓ CON LA CHINA SUÁREZ

Días antes, Zaira Nara confesó que se reunió personalmente con la China Suárez, defendió a su hermana y Wanda Nara le agradeció sus palabras con un mensaje en Instagram.

La conductora reveló que decidió reunirse con la actriz para aclarar los tantos luego de que saliera a la luz el encuentro de la China con Mauro Icardi en un lujoso hotel de Paris.

La hermana de Wanda Nara dio detalles de su encuentro y sorprendió al equipo de Flor de Equipo con sus declaraciones.

“Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, comenzó diciendo Zaira Nara.

zaira china.jpg

"Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, aseguró.

“Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”, explicó sobre su verdadera relación con la China.

“Tenemos mucha gente en común. Yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No me pasa con nadie. Yo soy una persona que no tengo enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía”, siguió picante haciendo referencia a la enemistad declarada entre Wanda y la China.

Zaira explicó que fue a verla hasta su casa para sacarse dudas sobre lo sucedido y confesó que no tendría problemas de trabajar con ella en algún evento o campaña.

EL AGRADECIMIENTO DE WANDA A ZAIRA NARA

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara decidió agradecer el apoyo de su hermana con un mensaje de lo más emotivo.

“Les deseo tanto y de corazón una hermana como la mía… Tengo la bendición de tener un ejemplo de madre, hermana e hijos… y sin dudas las mejores amigas que se puede tener y tan impecables seres humanos”, escribió Wanda en una story de Instagram.

“Eso es tener fortuna en la vida. Me rodeo de lo que quiero ser en mi vida. Buena gente y nada más”, agregó en la misma postal, que tiene una captura del momento en que su hermana hablaba con Marcelo Polino en Flor de equipo.