"Fuimos dos boludas", Zaira Nara sin filtro sobre su viaje con Wanda a Milán mientras Icardi veía a la China

"Ustedes fueron dos boludas, agarraron las valijas y ellos habían hecho otro plan con la otra", le dijo Marcelo Polino a la modelo en Flor de Equipo.

zaira china 2.jpg

"Nosotras nos fuimos porque era la semana de la moda en Milán, teníamos que hacer reuniones por nuestras marcas. Entonces dejamos a los chicos con Jakob (von Plessen) y Mauro", explicó Zaira Nara.

"Nos fuimos por trabajo. Nos creíamos unas locas bárbaras y nos fuimos a Milán, como dos boludas, a disfrutar de una sola noche… Nos fuimos una noche y tremendo caos", siguió Zaira Nara picante.

Además, Zaira Nara confesó por primera vez que se reunió personalmente con la China Suárez. La conductora reveló que decidió reunirse con la actriz para aclarar los tantos y sorprendió al equipo de Flor de Equipo con sus declaraciones.

“Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiendo cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, comenzó diciendo Zaira Nara.

"Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, aseguró.

“Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”, explicó sobre su verdadera relación con la China.

“Tenemos mucha gente en común. Yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara. No me pasa con nadie. Yo soy una persona que no tengo enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía”, siguió picante haciendo referencia a la enemistad declarada entre Wanda y la China.

Zaira explicó que fue a verla hasta su casa para sacarse dudas sobre lo sucedido y confesó que no tendría problemas de trabajar con ella en algún evento o campaña.