El like de Wanda Nara que hace temblar a Icardi y una foto súper picante

Pero se sabe: cuando Wanda pierde los estribos destroza todo a su paso. Y no lo hace de forma desapercibida. Este viernes parece que la blonda quiso mandarle un indirecta pública a su marido. La movida fue polémica y no se arrepintió. Esto es todo un dato, porque cada vez que se pasa de rosca, la botinera no duda en borrar lo que haya publicado por despecho o descuido en las redes sociales.

El like a la frase "alguien está haciendo reír a quien tú hiciste llorar y se la va a coger" de Wanda resaltó por sobre el resto de los corazoncitos dados por la gran cantidad de seguidores que tiene y las interacciones que maneja.

El like de Wanda.jpg

El like que Wanda puso en la publicación fue considerado por muchos como un gran palo para Mauro Icardi debido a la supuesta crisis que la pareja está sufriendo. Por su parte el jugador no colocó nada en sus redes sociales, y la rubia solo siguió compartiendo historias sobre su vida privada y una foto en la que se ve súper linda con un traje de baño muy cavado que tuvo muchísimos likes.

Entre los me gusta no faltaron los de los famosos, pero sí el de Mauro Icardi. Mmmm... dudoso.

Wanda Nara.jpg

Eso sí, hay que recordar que el Wanda Gate hizo que la blonda ganara dos millones de seguidores y, tal vez, estas cosas sean para que su audiencia no decaiga.