Para las explosivas postales, Ayelén Paleo lució un hilo dental posando boca abajo y dejando su voluminosa cola a la vista.

"El activo mas poderoso con el que contamos, es nuestra mente", escribió Ayelén Paleo junto a la postal aunque fue su figura la que se robó todos los elogios. "El mejor lomo argentino", "bomba nacional", "diosa", escribieron enloquecidos.

Ayelén Paleo y Charlotte Caniggia encendidas en el balcón

Las diosas volvieron a paralizar las redes aunque esta vez fue Ayelén quien publicó la fotografía. La hija de Mariana Nannis y la ex vedette son amigas desde hace meses y no temen a la hora de derrochar sensualidad.

Una vez más, Charlotte Caniggia y Ayelén Paleo enloquecieron a sus followers con una explosiva foto en microbikini en la que la hermana de Alex Caniggia lució de lo más glam.

Charlotte Caniggia y Ayelén Paleo mostraron sus espectaculares figuras y si bien la ex de Santiago Bal no etiquetó a su amiga los seguidores no tardaron en descubrir su identidad.

"Qué bombas", "Infernales", "De no creer", fueron algunos de los mensajes que dejaron impactados con los lomazos de Ayelén y Charlotte.

Charlotte Caniggia la reina de Divas Play

El sitio para adultos Divas Play mostró en sus historias de Instagram una nueva foto de Charlotte Caniggia y expuso el motivo por el cual es una de las principales modelos de la plataforma,

En la imagen que difundió Divas Play, se la puede a apreciar a Charlotte Caniggia con un bikini de dos piezas de color blanco y una mirada muy seductora hacia la cámara.

No es la primera foto de Charlotte que el sitio difunde, aunque son todas muy cuidadas. En cambio, las que figuran dentro de Divas Play están censuradas y solamente se pueden ver suscribiéndose. Y no, no hay período de prueba gratis.

