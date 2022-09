gladys la bomba bikini 1.jpg Las fotos de Gladys la Bomba en micro-bikini desde República Dominicana.

Desde allí, Gladys la Bomba sorprendió a sus followers al publicae un álbum de fotos en micro-bikini estampada y luciendo trenzas de colores súper llamativas.

"OFF", escribió Gladys la Bomba junto a las postales que en minutos se llenaron de comentarios y elogios hacia su figura. "Qué linda estás", "Disfruta", "Regia", fueron algunos de los mensajes que recibió.

gladys la bomba bikini 2.jpg Las fotos de Gladys la Bomba en micro-bikini desde República Dominicana.

Gladys la Bomba subió foto y la compararon con Karol G

La rubia está arrasando con los looks que saca cada noche en Canta Conmigo Ahora el programa conducido por Marcelo Tinelli donde forma parte del jurado junto a artistas como el Puma Rodríguez, Cristián Castro, entre otros.

Ahora, Gladys la Bomba causó sensación con una postal donde no solo luce más fabulosa que nunca sino que incluso se animó a llevar explosivas extensiones y un make up diferente al que suele llevar.

Los followers no solo quedaron impactados con su foto sino que incluso la compararon con otras divas del pop como Karol G, Jennifer López, entre otras. "Waaaw sos la JLO ARGENTINA, mamuchaaaa", "SOS Karol G estás hermosa", escribieron enloquecidos.

gladys la bomba karol g.jpg

Gladys La Bomba arrasó con sus transparencias

La diosa de la movida tropical visitó Pasión de Sábado y sorprendió con uno de sus looks más atrevidos.

Para su show, Gladys la Bomba eligió un look total black y se la jugó con una blusa transparente que dejababa todo su corpiño a la vista. Además, llevó shorts súper cortos y botas bucaneras como broche de oro.

"Mmm me gusto esta foto. Que me saco mi amiga Daniela en Pasión", escribió Gladys la Bomba junto a la imagen que tomó tras bambalinas y que no tardó en llenarse de comentarios y elogios por parte de sus fans.

gladys bucaneras.jpg

