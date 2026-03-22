Emilia Mernes: se conoció la lista de exigencias que pidió para sus shows

Sin embargo, la noche anterior, el equipo de la cantante lo llamó para avisarle que no podía asistir por problemas de salud.

En diálogo con Ángel De Brito en el programa Bondi, Wasiluk reconoció que el argumento era válido, pero remarcó que perdió mucho dinero porque ya había invertido fuerte para tenerla en Paysandú.

“En ese momento pensé ‘Emilia Mernes nunca más’”, explicó. Sin embargo, la producción le sugirió dejar el dinero como parte de pago para una futura fecha, ya que la artista estaba dejando los boliches para pasar a escenarios más grandes.

Emilia Mernes: la lista de exigencias que pidió

Cuando finalmente lograron reprogramar el show, esta vez en un anfiteatro, las condiciones cambiaron y los pedidos se volvieron aún más exigentes.

Según detalló Wasiluk, Emilia solicitó 40 toallas negras para su camarín: 20 chicas y 20 medianas. “Ahí me di cuenta de que era una chica especial, porque no es la primera artista que he traído”, aseguró el productor.

emilia

La lista siguió con frutillas bañadas en chocolate (aunque no era temporada), y tres botellas de Jhonny Walker etiqueta negra. “Esas cosas son mínimas al lado de lo que viene”, advirtió.

Pero lo más llamativo fue el pedido de cuatro guardias de seguridad en la puerta del hotel. “La verdad, no era tan conocida acá... Obviamente llegamos al hotel y no había gente esperándola como ella imaginaba”, recordó Wasiluk.

El productor también contó que Emilia Mernes se quejó porque a las pantallas del escenario “les faltaba un metro más”, y porque las toallas eran grises y no negras, como había pedido.

Además, demoró el inicio del show porque le faltaba un té muy famoso. “No quería salir porque le faltaba ese té”, explicó Wasiluk, dejando en claro que cada detalle cuenta para la artista.

Fuente: tn.com.ar