Divas Play: Mariana Diarco mostró el culotte como nunca antes y fue muchísimo

mariana diarco divas espejo.webp La foto más picante de Mariana Diarco en Divas Play.

En la publicación se puede ver a Mariana Diarco posando de espaldas frente a un espejo y luciendo una micro-tanga como única prenda.

"Espejito, espejito, un pequeño adelanto", reza el texto que eligió Mariana Diarco para acompañar la foto que provocó delirio entre sus fans.

Mariana Diarco va por todo en Divas Play

Entrevistada por Juan Etchegoyen, la ex del Dipy, dio detalles de los videos que subirá en Divas Play y aprovechó para hacerle una explosiva propuesta a Florencia Peña a quien no dudó en invitarla a participar de una producción conjunta.

“Me encanta lo que hacen mis colegas en la plataforma, tiene que ver con el morbo y la sexualidad tiene que ser algo más abierto de lo que es hoy, gracias a Dios pude viajar y conocer otras culturas y creo que tenemos una cultura cerrada a la sexualidad”, comenzó diciendo la artista.

“Esto va por más que nosotros nos sientamos abiertos, creo que estamos cerrados en la sexualidad y esto que generó Florencia Peña con Silvina Luna, yo pagué esa suscripción y me pareció light, yo si te voy a hacer una producción con otra mujer te la voy a hacer power y heavy metal, no hice una producción con nadie todavia”, dijo.

mariana florencia peña.jpg

Mariana Diarco quiere video hot con Florencia Peña

“Mis producciones son verdaderas y para creerlas, a mi lo que me pasa en ese video de diez minutos es verdad, en el momento de hacerlo con otra mujer lo haría de verdad y me encantaría que sea Florencia Peña”, siguió la rubia que hace poco tuvo un feroz cruce con Favio Azzaro.

Siempre picante, Mariana Diarco subió la apuesta y dio detalles del video que quiere protagonizar con Florencia Peña.

“Pero no sería cualquier video, un video bien hecho, ´Flor escuchame una cosa, hagamos un video para Divas Play pero no foto, no el de Silvina Luna, hagamos un video o foto como Dios manda y corresponde, te lo pido por el amor de Dios´”, dijo sin vueltas.

Y concluyó: “A mi me encantaría y me gustaría hacer algo de verdad y en serio, algo que el que lo va a comprar se de cuenta que las dos están disfrutando, si vos ves que la que lo hacen lo disfrutan es el triple de satisfactorio”.

mariana diarco divas play 3.jpg

