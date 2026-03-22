Santiago del Moro confirmó que pasará con Andrea del Boca en Gran Hermano

Finalmente, un cuadro de presión alta y otras complicaciones obligaron a que fuera trasladada a una clínica para quedar en observación y cumplir con el protocolo sanitario de Gran Hermano.

La salida temporal de Andrea generó incertidumbre y una gran cantidad de preguntas de los seguidores del ciclo, quienes esperan novedades sobre su evolución y su posible regreso a la casa.

Ante la ola de consultas, Santiago del Moro, conductor del programa, utilizó sus redes sociales para aclarar el panorama: “Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica, en caso contrario en su lugar ingresará un reemplazo”.

El mensaje fue contundente y dejó en claro que la continuidad de la actriz dentro del juego dependerá exclusivamente de la decisión de los profesionales de la salud.

Mientras tanto, en el entorno de Gran Hermano reina la expectativa por la definición del cuadro clínico de Andrea y la producción ya evalúa posibles reemplazos en caso de que no pueda reincorporarse.

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El caso de Del Boca se suma a una larga lista de participantes de realities que, por cuestiones de salud, debieron interrumpir su estadía y puso nuevamente en primer plano la importancia de los controles y el seguimiento médico en formatos de alta exigencia y exposición.

En este contexto, Anna del Boca, hija de la actriz de Mamá Corazón, dio detalles sobre el delicado momento familiar en una charla con La Jugada, el stream de Telefe.

Anna relató que la noticia del traslado de su madre a una clínica generó gran impacto en casa: “Me levanté y tenía un dolor de panza infernal, fue como temblor todo el día. Ustedes saben, yo vivo con mis dos abuelas, entonces las dos tienen más de noventa años. Había que contener a la familia”, explicó, revelando el clima de nerviosismo e incertidumbre que se vivió.

Fuente: infobae.com