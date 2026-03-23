Habría chats entre Emilia Mernes y jugadores de la Selección: ¿qué pasó con Rodrigo de Paul?

"De Paul, estando separado, la fue a ver a un recital a Emilia. Esto yo lo hablé con las mujeres de la Selección. No les gustó la actitud de ella en esta fiesta, pero eso no significa nada. Pero con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina", afirmó agregó Sposato sobre el vínculo entre De Paul y Mernes.

Qué hizo Emilia Mernes en la fiesta de los jugadores de la Selección

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre explicó que el comportamiento de Emilia Mernes no habría caído nada bien entre las esposas.

"A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, dijo la conductora.

“Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar. Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, agregó contundente.

emilia fiesta seleccion Las fotos de Emilia Mernes en la fiesta privada de la Selección.

Tras sus revelaciones, las redes estallaron con fotos de la fiesta donde se ve a Emilia Mernes luciendo un total look negro, imposible de pasar desapercibido.

Para la ocasión, Emilia apostó por un conjunto de pantalones tiro alto combinado con corset de cuero, ideal para marcar la cintura y el escote. Pelo suelto y, en cuanto al make up, sus cartacterísticos brillitos debajo de sus ojos.