Para la ocasión, Nati Jota eligió un vestido blazer súper sexy que combinó con bota altas dejando sus piernas como protagonista.

"Las gamabas del Pupi", escribió Nati Jota divertida junto a una foto posando con el Pupi Zanetti y otra mostrando su outfit.

El beso de Nati Jota y Lali Espósito

Nati Jota subió al escenario durante durante el último show de la cantante en Santa Fé y allí protagonizó un beso de lo más picante que causó sensación entre los espectadores. Como no podía ser de otra manera, las imágenes del beso se volvieron virales aunque el encuentro de Nati Jota y Lali no quedó ahí.

Las jóvenes terminaron el show y se fueron a la fiesta Bresh donde volvieron a hacer de las suyas y paralizaron la pista de baile con su sensualidad.

Fue la misma Nati Jota quien compartió fotos de su encuentro donde se las ve bailando con looks súper sexys.

El "tebete" de Nati Jota que estalló las redes

Siempre osada, Nati Jota decidió recordar los días de verano con una postal de uno de sus últimos viajes al caribe mexicano en la que lució como toda una sirena a orillas del mar.

En la foto, Nati Jota mostró sus explosivas curvas con una bikini negra con escote ventanita súper jugado.

"El famoso tebeteee de qué ganas de volver no? Ja", escribió Nati Jota sobre la foto que recibió más de 70 mil likes y cientos de comentarios en pocas horas.

Nati Jota no sale con sus "amigas lindas"

Nati Jota habló de cómo se maneja con las "amigas lindas de su grupo" y fue furor.

En el podcast Nadie dice nada junto a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, Nati Jota confesó que no invita a sus amigas lindas para ir a lugares o eventos donde va a estar el hombre que le interesa y no se guardó nada.

"No elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar…”, intervino Nati Jota sorprendiendo a sus amigos.

“Mentira, mentira. O sea, vos tenes que ir a un lugar, en el que sabes que hay alguien que te gusta, y decís a ella no porque considero que es más linda que yo, llevo a este bagre”, le respondió Nico Occhiato entre risas.

Nati Jota sin filtro sobre sus amigas lindas

“Yo digo, todos tenemos una amiga que es la perrota, que no sólo está bárbara. Bah, todos no, pero esa que no sólo está buenísima, diosa, potra, sino que es muy perrota, seductora, casi calienta pij…A vos no te llevo”, siguió la influencer con su teoría.

“No lo puedo creer, no puedo creer lo que estás contando, me parece sensacional”, acotó el conductor.

“Pero no quita que no sea tan amiga, sino que la llevás a un lugar y sabes que el chabón va a gustar de ella”, cerró ella.