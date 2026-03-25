Luego de que surgieran rumores sobre la existencia de chats entre Emilia Mernes y Leandro Paredes, su mujer Camila Galante rompió el silencio.
Emilia Mernes: habló la esposa de uno de los jugadores de la Selección y contó todo
En medio de rumores sobre la existencia de chats entre Emilia Mernes y un futbolista se supo qué pasó en la fiesta íntima.
Lejos de dejar las versiones, Camila Galante se comunicó con la periodista Paula Varela y desmintió la vinculación entre Leandro Paredes y Emilia Mernes.
“Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila, “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”, siguió.
La respuesta de Camila Galante no es casual ya que meses atrás circularon fuertes versiones sobre encuentros entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson.
Qué hizo Emilia Mernes que enfureció a las botineras de la Selección
Yanina Latorre habló de lo sucedido y dio detalles de la interna entre las mujeres de la Selección y Emilia Mernes luego de la sorpresiva presencia de la top en una fiesta íntima.
“Las botineras detestan a Emilia. Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, arrancó Yanina sobre el origen del escándalo.
"¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, siguió Yanina sobre los gestos de Emilia.
“Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar. Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, agregó contundente.
Tras sus revelaciones, las redes estallaron con fotos de la fiesta donde se ve a Emilia Mernes luciendo un total look negro, imposible de pasar desapercibido.