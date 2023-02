Tornasolada y minúscula, la micro-bikini de Alejandra Maglietti que dinamitó Punta

►TE PUEDE INTERESAR: Zaira Nara posó de espalda en colaless como nunca antes y explotó Tulum

alejandra maglietti metalizada 1.jpg Tornasolada y minúsucula, la micro-bikini de Alejandra Maglietti que dinamitó Punta.

Desde las glamorosas playas de Punta del Este, Alejandra Maglietti fue por todo y causó gran impacto al lucir un diseño tornasolado demencial.

La top llevó la tendencia metalizada a otro nivel con un modelo de tiras anudadas que marcaban su figura a la perfección y lo combinó con sombrero, gafas y camisa blanca desprendida.

alejandra maglietti metalizada 2.jpg

Alejandra Maglietti y sus transparencias infernales

Tras su paso por Punta del Este, la top volvió a Bendita y fue por todo.

Como ha dejado muy en claro, Alejandra Maglietti no tiene miedo a la hora de presumir su lomazo y esta vez no fue la excepción y los seguidores no se quedaron callados.

alejandra amglietti transparencias 1.jpg Alejandra Maglietti se puso un corset mega transparente y paralizó internet.

Si bien la diosa suele arrasar con postales en traje de baño esta vez fue su look el que se robó todas las miradas y provocó un terremoto de reacciones entre sus fans. "Pareces una muñeca", "Bomba", Cada día más sexy".

La top se sumó al furor de las transparencias y siguiendo los pasos de famosas como Martita Fort, Alejandra lució un corset súper ajustado con pantalón negro chupín con strass en el ruedo logrando un outfit total black infartante.

alejandra maglietti transparencias 2.jpg

El look de Alejandra Maglietti que arrasó Mar del Plata

Aleandra Maglietti la descoció toda en la noche de Mar del Plata con un look infernal para salir de fiesta con sus amigas, que no pasaron desapercibidas.

La panelista del programa televisivo "Bendita" eligió un outfit total black, muy de moda en este verano 2023.

Maglietti compartió dos historias en su cuenta de Instagram para mostrar su look y las bellas compañías que tenía a su lado.

Alejandra-Maglietti-look-de-noche.jpg Alejandra Maglietti disfrutó de la noche costera con sus amigas.

Alejandra-Maglietti-look-de-noche1.jpg La abogada es panelista del programa de televisión Bendita, que es conducido por Beto Casella.

Como siempre sus fieles followers no tardaron en reaccionar llenándola de "corazones" y elogios.

Alejandra Maglietti en Punta del Este

Alejandra Maglietti conquistó, hace unos días, los corazones de sus seguidores con una postal desde la playa que dejó a más de uno con ganas de darse una vuelta por Punta del Este, en Uruguay.

La panelista y abogada se encuentra en Punta del Este desde hace unos días, previo paso por Mar del Plata, y no para de conquistar miradas masculinas y algunas femeninas.