Y agregó: "Mi gato no sólo que no mata a las ratas sino que las trae. Era un ratoncito y a mí me dio pena, entonces pensé en soltarlo y liberarlo en el patio del vecino. Entonces, agarré una bolsa y lo agarré con la mano y me mordió".

"Tenía en la mano sangre y dije ‘ahora me voy a tener que poner la antitetánica, algo para la rabia’ y me fui para el hospital. 'Rata-friendly' a full", tiró el actor entre las risas del conductor del ciclo Santiago del Moro.

Así fue la historia de Tomás Fonzi y una rata:

