Tini transparencias premios Mtv Miaw (3).jpg Tini Stoessel en México: transparencias súper sexies.

Tini transparencias premios Mtv Miaw.jpg Tini Stoessel regaló sensualidad en los premios MTV Miaw.

"Posta compartir esta terna con tantos artistas a los que admiro, a los que quiero, así que este premio también es de ustedes. Pero este premio se lo dedico a toda la gente que me acompaña desde que soy tan chiquita, que me dan tanto amor, que me quieren incondicionalmente. Esta presentación es para todos ustedes, y los amo con todo mi corazón, gracias por votar", fueron las palabras de Tini Stoessel al recibir la terna ganadora.

Sin embargo el look súper sensual siguió llamando la atención hasta de Lali Espósito, quien le comentó "Woooooo" junto a un emoji de carita enamorada.

Tini transparencias premios Mtv Miaw (6).jpg Tini se llevó las miradas y uno de los premios MTV de la noche.

Tini transparencias premios Mtv Miaw (5).jpg Tini hizo bailar a todos en México.